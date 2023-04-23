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Глава парламента Грузии Шалва Папуашвили резко высказался об оппозиции в стране

Политика
Глава парламента Грузии Шалва Папуашвили резко высказался об оппозиции в стране

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, в ходе телеэфира нелестно высказался об оппозиции в стране. Об этом сообщает Telegram-канал Sputnik Грузия.

По словам политика, оппозиция ведет себя крайне непатриотично, путем построения политической повестки, опираясь на информацию и мнения других государств.

Так, Папуашвили приводит в качестве примера призыв к отправке добровольцев на Украину, со стороны оппозиции. Предшествовало этому заявлению, требование от других стран оказать военную поддержку ВСУ.

«Этот вопрос педалировался извне, и оппозиция подхватила эту волну», - прокомментировал глава парламента.

Ранее, Грузия и Италия заключили договор о совместной работе в области обеспечения безопасности и обороны двух стран.
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