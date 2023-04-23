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Политолог Сергей Марков: Предательство Арменией России является частью новой реальности на Южном Кавказе

Политика
Политолог Сергей Марков: Предательство Арменией России является частью новой реальности на Южном Кавказе

Азербайджан установил собственный пропускной пункт на Лачинской дороге, соединяющей Армению с Карабахом. Ереван обратился к властям США и Франции с требованием введения санкций против Баку.

Азербайджанская сторона объяснила необходимость установления КПП на дороге стремлением к недопущению ротации армянского гарнизона в Карабахе, установки мин армянскими военными, вывоза природных ресурсов и провоза оружия.

Политолог Сергей Марков подчеркнул, что Вашингтон, Париж и Брюссель уже поддержали Ереван. По его словам, «Армения предает Россию» и уходит к Западу. Марков назвал сформировавшиеся обстоятельства «новой реальностью на Южном Кавказе», – пишет он в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что участники шествия к 108-летию Геноцида армян сожгли флаги Азербайджана и Турции. Инцидент является не первой такой акцией в Ереване за последний месяц.
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