Политолог Сергей Марков: Предательство Арменией России является частью новой реальности на Южном Кавказе

Политолог Сергей Марков подчеркнул, что Вашингтон, Париж и Брюссель уже поддержали Ереван. По его словам, «Армения предает Россию» и уходит к Западу. Марков назвал сформировавшиеся обстоятельства «новой реальностью на Южном Кавказе», – пишет он в своем Telegram-канале.