Депутаты Европарламента сочли «нежелательным» китайского посла Лю Шайе, который признал Крым российским

После заявления Шайе о том, что Крым всегда был российским до тех пор, пока первый председатель ЦК КПСС Никита Хрущев не подарил его Украине, более 80 депутатов европейского парламента призвали министерство иностранных дел Франции объявить китайского посла нежелательной персоной на территории Парижа, говорится в официальном заявлении политиков. Они обвинили Шайе в том, что он не согласен с принятием международных прав суверенных стран.