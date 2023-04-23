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CNN: Наноматериал из моллюсков снизит загрязнение воды на 20%

Технологии
CNN: Наноматериал из моллюсков снизит загрязнение воды на 20%

Ученые из Университета Халифа в Абу-Даби создали новый наноматериал, который может удалять красители и другие загрязняющие вещества из промышленных сточных вод, и повысить качество очистки на 20%.

Как сообщает CNN руководитель проекта и профессор химической инженерии Энас Нашеф, продукт разработки состоит из крошечных песчинок, которые собирают загрязняющие вещества через поры в своей поверхности.

Сам по себе, наноматериал сделан из полимера, который имитирует «клей» мидий в сочетании с растворителем. Сообщается, что нужный растворитель найти было непросто, ведь большинство из них токсичны.

«Мы одновременно заботимся об эффективности и об окружающей среде», - описал цели новой разработки Нашеф.

Ранее, Минздрав РФ сообщил о создании нового препарата, который будут использовать при терапии рассеянного склероза.
оаэ наноматериал разработки
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