CNN: Наноматериал из моллюсков снизит загрязнение воды на 20%

Ученые из Университета Халифа в Абу-Даби создали новый наноматериал, который может удалять красители и другие загрязняющие вещества из промышленных сточных вод, и повысить качество очистки на 20%.
Как сообщает CNN руководитель проекта и профессор химической инженерии Энас Нашеф, продукт разработки состоит из крошечных песчинок, которые собирают загрязняющие вещества через поры в своей поверхности.
Сам по себе, наноматериал сделан из полимера, который имитирует «клей» мидий в сочетании с растворителем. Сообщается, что нужный растворитель найти было непросто, ведь большинство из них токсичны.
«Мы одновременно заботимся об эффективности и об окружающей среде», - описал цели новой разработки Нашеф.
Ранее, Минздрав РФ сообщил о создании нового препарата, который будут использовать при терапии рассеянного склероза.