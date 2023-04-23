Военная промышленность Турции существенно снизила иностранную зависимость

Всего за два десятилетия Турция добилась значительных успехов в своей оборонной промышленности, сократив зависимость от иностранных инвестиций с 80% до 20%, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом сообщает Anadolu.
Выступая на церемонии передачи новых танков Altay турецким вооруженным силам для испытаний, Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул цель Турции быть «полностью независимой в оборонной промышленности». Он отметил, что в 2002 году число оборонных проектов составляло всего 62. Сегодня оно выросло до 750. Кроме того, он рассказал о существенном росте расходов на оборонные проекты. В 2002 году они составляли 5,5 миллиарда долларов, сейчас объем военных расходов достиг 75 миллиардов долларов. Президент подчеркнул, что военная продукция Турции используется многими армиями мира.
Ранее Эрдоган заявил, что не позволит Западу втянуть Турцию в войну. Он отметил, что намерения Турции заключаются в том, чтобы быть посредником между Киевом и Москвой и помочь им разрешить конфликт мирным путем.