Военная промышленность Турции существенно снизила иностранную зависимость

Выступая на церемонии передачи новых танков Altay турецким вооруженным силам для испытаний, Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул цель Турции быть «полностью независимой в оборонной промышленности». Он отметил, что в 2002 году число оборонных проектов составляло всего 62. Сегодня оно выросло до 750. Кроме того, он рассказал о существенном росте расходов на оборонные проекты. В 2002 году они составляли 5,5 миллиарда долларов, сейчас объем военных расходов достиг 75 миллиардов долларов. Президент подчеркнул, что военная продукция Турции используется многими армиями мира.