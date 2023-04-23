Норвежский лыжник Йоханнес Клебо заявил о выходе из состава национальной сборной

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клебо заявил о выходе из состава сборной Норвегии. По его словам, теперь у спортивного руководства будет возможность сократить расходы и тратить деньги на других лыжников, пишет «Спорт-Экспресс».
«Да, теперь федерации не придется платить за мое присутствие на вершине», — пояснил Йоханнес Клебо.
Лыжник добавил, что в сборной Норвегии остаются несколько его друзей, с кем «плохо обращались при выборе состава». Было бы ошибкой продолжать получать поддержку от лыжной федерации, пока партнеры по сборной теряют свои места в команде из-за сокращения расходов, заявил Клебо.
По словам знаменитого норвежца, есть люди, которые считают, что к нему в национальной сборной относятся по-особому. После того, как Клебо покинул ее состав, теперь им «не нужно думать, что из-за меня в команде дискриминация», резюмировал многократный победитель международных первенств.
Ранее сообщалось, что сборная Норвегии останется без главного лыжника Йоханнеса Клебо из-за нехватки денег. Все дело в новых условиях контракта, которые не подразумевают оплату эксклюзивных условий спортсмена.