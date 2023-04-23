Норвежский лыжник Йоханнес Клебо заявил о выходе из состава национальной сборной

По словам знаменитого норвежца, есть люди, которые считают, что к нему в национальной сборной относятся по-особому. После того, как Клебо покинул ее состав, теперь им «не нужно думать, что из-за меня в команде дискриминация», резюмировал многократный победитель международных первенств.