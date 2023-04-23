Глава Орловской области Андрей Клычков передал слова благодарности земляков-артиллеристов жителям региона

Губернатор Орловской области Андрей Клычков рассказал о сплочении жителей региона для поддержки Вооруженных Сил Российской Федерации. Политик отметил, что помощь российским бойцам является святым долгом и гражданской обязанностью.
Клычков подчеркнул, что Орловщина направила большие силы и средства для поддержки солдат. Он опубликовал в социальных сетях обращение земляков-артиллеристов со словами благодарности жителям региона за гуманитарную помощь и трогательные письма от детей. Губернатор заявил, что жители региона ждут возвращения бойцов живыми и здоровыми, а также пожелал скорейшей победы.
Ранее правительство Забайкальского края сообщило об изменении формата празднования Дня Победы в Чите. Власти региона решили отказаться от фейерверка и направить сэкономленные средства на нужды СВО.