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Глава Орловской области Андрей Клычков передал слова благодарности земляков-артиллеристов жителям региона

Общество
Глава Орловской области Андрей Клычков передал слова благодарности земляков-артиллеристов жителям региона

Губернатор Орловской области Андрей Клычков рассказал о сплочении жителей региона для поддержки Вооруженных Сил Российской Федерации. Политик отметил, что помощь российским бойцам является святым долгом и гражданской обязанностью.

Клычков подчеркнул, что Орловщина направила большие силы и средства для поддержки солдат. Он опубликовал в социальных сетях обращение земляков-артиллеристов со словами благодарности жителям региона за гуманитарную помощь и трогательные письма от детей. Губернатор заявил, что жители региона ждут возвращения бойцов живыми и здоровыми, а также пожелал скорейшей победы.

Ранее правительство Забайкальского края сообщило об изменении формата празднования Дня Победы в Чите. Власти региона решили отказаться от фейерверка и направить сэкономленные средства на нужды СВО.
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