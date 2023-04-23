Глава Орловской области Андрей Клычков передал слова благодарности земляков-артиллеристов жителям региона

Клычков подчеркнул, что Орловщина направила большие силы и средства для поддержки солдат. Он опубликовал в социальных сетях обращение земляков-артиллеристов со словами благодарности жителям региона за гуманитарную помощь и трогательные письма от детей. Губернатор заявил, что жители региона ждут возвращения бойцов живыми и здоровыми, а также пожелал скорейшей победы.