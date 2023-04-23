«Четырехкратный неудачник»: Депутаты не готовы поддержать кандидата в президенты США Дональда Трампа

Губернатор Нью-Гемпшира Крис Сунуну раскритиковал бывшего президента США Дональда Трампа за его публичные высказывания о том, каким кандидатом в президенты он является.
Трамп заявлял, что на предстоящих выборах президента 2024 года он станет «четырехкратным неудачником». США не нужны такие президенты, которые не могут продемонстрировать свою силу перед избирателями, приводит слова Сунуну издание The Guardian.
Так сообщается, что незадолго до этого чиновник заявлял о том, что Трамп не будет кандидатом, в частности, из-за его судебного процесса. Однако сейчас большинство опросов демонстрирует, что большая часть голосов находится именно у Трампа.
Ранее сообщалось, что более половины представителей республиканской партии США готовы поддержать Трампа, в тот момент, когда лидирующее число демократов не согласны с его кандидатурой.