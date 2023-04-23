Теннисист Даниил Медведев станет третьей ракеткой мира

Российский теннисист Даниил Медведев займет третье место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом сообщает РБК Спорт.
Подъем россиянина на одну строчку обусловлен поражением Стефаноса Циципаса в финале теннисного турнира категории ATP-500 в Испании. Сообщается, что спортсмен проиграл второй ракетке мира Карлосу Алькатрасу. Официально призовое место россиянин займет 24 апреля.
Пока что, третье место рейтинга держит норвежец Каспер Руд. Первой ракеткой мира все еще является Новак Джокович.
Ранее сообщалось, что российский теннисист Андрей Рублев прошел в финал турнира в Баня-Луки и сыграет против сербского спортсмена Душана Лайовича