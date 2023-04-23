Теннисист Даниил Медведев станет третьей ракеткой мира

Подъем россиянина на одну строчку обусловлен поражением Стефаноса Циципаса в финале теннисного турнира категории ATP-500 в Испании. Сообщается, что спортсмен проиграл второй ракетке мира Карлосу Алькатрасу. Официально призовое место россиянин займет 24 апреля.