Баскетбол. Единая лига ВТБ: «Зенит» разгромил УНИКС и вернулся в серию

«Локомотив-Кубань» на равных бьется с московским ЦСКА, а казанский УНИКС мог выиграть в Северной столице и поставить петербургский «Зенит» на грань вылета. Однако команда Хавьера Паскуаля была всячески против такого исхода событий и разгромила УНИКС со счетом 104:77.