Баскетбол. Единая лига ВТБ: «Зенит» разгромил УНИКС и вернулся в серию

Плей-офф в главной баскетбольной лиге России переходит в решающую стадию. Прямо сейчас четыре команды выясняют между собой, кто сыграет в главной серии всего сезона Единой лиги ВТБ.
«Локомотив-Кубань» на равных бьется с московским ЦСКА, а казанский УНИКС мог выиграть в Северной столице и поставить петербургский «Зенит» на грань вылета. Однако команда Хавьера Паскуаля была всячески против такого исхода событий и разгромила УНИКС со счетом 104:77.
Корреспондент Федерального агентства новостей Глеб Лисовский побывал на месте событий и лично увидел лучшую игру в исполнении «Зенита» в текущем сезоне Единой лиги ВТБ.