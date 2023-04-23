«Болгария — зона мира»: 12-тысячный митинг против участия в военных конфликтах прошел в Софии

При этом сотрудники правоохранительных органов заявили о 5000 участниках манифестации. Вышедшие на митинг граждане призывали отказаться от поставок оружия Украине, а также настаивали на суверенитете Болгарии и закрытии военных баз НАТО на территории государства. Демонстранты убеждены, что их страна не должна принимать участия в военных конфликтах.