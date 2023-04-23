«Болгария — зона мира»: 12-тысячный митинг против участия в военных конфликтах прошел в Софии

Митинги против участия Болгарии в военных конфликтах прошли в 32 городах страны. Самая многочисленная демонстрация состоялась в столице государства Софии — по данным организаторов акции протеста, на улицы вышли порядка 12 тыс. человек, пишет ТАСС.
При этом сотрудники правоохранительных органов заявили о 5000 участниках манифестации. Вышедшие на митинг граждане призывали отказаться от поставок оружия Украине, а также настаивали на суверенитете Болгарии и закрытии военных баз НАТО на территории государства. Демонстранты убеждены, что их страна не должна принимать участия в военных конфликтах.
Ранее сообщалось, что в ряде европейских городов прошли демонстрации против Североатлантического альянса и русофобии. Акции протеста состоялись в Швеции, Германии и других странах Европы.