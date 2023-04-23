Самолет загорелся после столкновения с птицей в США

Рейс 1958 авиакомпании American Airlines вылетел из международного аэропорта имени Джона Гленна Колумба в около 7:45 утра и направлялся в город Финикс. Вскоре после этого произошло возгорание, и Boeing 737 вернулся в аэропорт, где пожарные быстро потушили пламя. Представители аэропорта заявили, что воздушная гавань продолжала работать в обычном режиме. Пожар привел лишь к незначительным задержкам рейсов. В результате происшествия никто не пострадал.