Голосование под автоматами: Сербы в Косово бойкотировали местные выборы

Общая явка в муниципалитетах Косовска-Митровица, Звечан, Зубин-Поток и Лепосавич составила всего лишь 3,47%. Петкович подчеркнул, что косовские власти «всеми способами» пытались заставить сербов прийти на голосование, а во время выборов контейнеры для голосов охранялись вооруженными представителями местных правоохранительных органов. По итогу из зарегистрированных на севере Косово и Метохии 45095 избирателей в выборах отдали свой голос только 1566 албанцев и 13 сербов, – пишет «РИА Новости».