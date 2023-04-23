Голосование под автоматами: Сербы в Косово бойкотировали местные выборы

Директор Канцелярии по Косово и Метохии Петар Петкович рассказал о низкой явке на выборах в местные органы самоуправления в четырех муниципалитетах КиМ из-за бойкота проживающих там сербов. Выборы посетили всего лишь 13 человек этой национальности.
Общая явка в муниципалитетах Косовска-Митровица, Звечан, Зубин-Поток и Лепосавич составила всего лишь 3,47%. Петкович подчеркнул, что косовские власти «всеми способами» пытались заставить сербов прийти на голосование, а во время выборов контейнеры для голосов охранялись вооруженными представителями местных правоохранительных органов. По итогу из зарегистрированных на севере Косово и Метохии 45095 избирателей в выборах отдали свой голос только 1566 албанцев и 13 сербов, – пишет «РИА Новости».
Ранее миссия РФ в ООН сообщила, что США нарушили свои обязательства, не выдав визы российским журналистам. Работники прессы должны были сопровождать главу МИД РФ Сергея Лаврова в Нью-Йорк на заседание Совета Безопасности организации.