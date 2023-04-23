ЦСКА и «Локомотив» 23 апреля сыграли вничью – 1:1

«Локомотив» и ЦСКА провели матч 24-го тура Российской премьер лиги вничью со счетом 1:1.
Сегодня, 23 апреля, на стадионе ВЭБ Арена «армейцы» приняли у себя «Локомотив», однако встреча завершилась ничьей. Голы в матче забили нападающий ЦСКА Антон Заболотный, который открыл счет на 22-й минуте. Второй и последний мяч был забит нападюащим «железнодорожников» Вильсоном Изидором на 87-й минуте. Ближе к концу первого тайма, на 40-й минуте, защитник «Локомотива» Марио Митай получил красную карточку и был дисквалифицирован, пробыв на поле всего 20 минут, так как выходил на замену.
На данный момент «Локомотив» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков. ЦСКА расположился на четвертой строчке – 45 очков.
Ранее сообщалось, что 22 апреля «Зенит» обыграл «Динамо» на Газпром Арене со счетом 3:1. Таким образом он еще прочнее закрепился на месте лидера РПЛ, у него 58 очков.