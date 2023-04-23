ЦСКА и «Локомотив» 23 апреля сыграли вничью – 1:1

Сегодня, 23 апреля, на стадионе ВЭБ Арена «армейцы» приняли у себя «Локомотив», однако встреча завершилась ничьей. Голы в матче забили нападающий ЦСКА Антон Заболотный, который открыл счет на 22-й минуте. Второй и последний мяч был забит нападюащим «железнодорожников» Вильсоном Изидором на 87-й минуте. Ближе к концу первого тайма, на 40-й минуте, защитник «Локомотива» Марио Митай получил красную карточку и был дисквалифицирован, пробыв на поле всего 20 минут, так как выходил на замену.