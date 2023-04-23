В Нью-Йорке демократы борются за запрет сигарет с ментолом

Предложение американского политика-демократа Кэти Хочул запретить продажу ментоловых сигарет в Нью-Йорке вызвало бурную реакцию среди населения. Информацию публикует The New York Times.
Так, сообщается, что согласно статистике, чернокожие курильщики чаще употребляют сигареты с ментолом и больше страдают раком легких. Ментол скрывает дозу никотина, получаемую ими и маскирует наносимый вред. Местные жители, большинство которых курит именно ментоловые сигареты, считают запрет актом дискриминации и неуважения в свою сторону.
«Уберите сигареты с ментолом, и это был бы полный ад», - сказал чернокожий прохожий в ходе опроса от издания.
Самые крупные производители табака в стране пытаются пролоббировать мнение, что от запрета, потребление сигарет в таких объемах не снизится, а нелегальные продажи еще и резко возрастут. Компании даже направляли $135 тыс торговой группе «Круглосуточных магазинов», которые тоже борются с введением ограничений на продажу никотиносодержащих товаров.
Такой же запрет был введен до этого только в двух штатах: Массачусетс и Калифорния. Там уже ярко начала процветать подпольная торговля ментоловыми сигаретами.
И все же, множество чернокожих америаканцев поддерживает запрет, в связи со смертью своих родственников от пагубной привычки или желания как можно быстрее отказаться от зависимости.
Ранее сообщалось, что в Дагестане мужчина проломил голову 15-летнему подростку за просьбу дать сигарету.