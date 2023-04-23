В Нью-Йорке демократы борются за запрет сигарет с ментолом

Так, сообщается, что согласно статистике, чернокожие курильщики чаще употребляют сигареты с ментолом и больше страдают раком легких. Ментол скрывает дозу никотина, получаемую ими и маскирует наносимый вред. Местные жители, большинство которых курит именно ментоловые сигареты, считают запрет актом дискриминации и неуважения в свою сторону.