Полиция Кении обнаружила массовые захоронения на ферме местного пастора

Мужчина был арестован за то, что призывал своих последователей поститься до смерти. Начальник полиции округа Малинди Джон Кембой сказал, что на земле, принадлежащей пастору Полу Макензи, еще предстоит выкопать множество менее масштабных захоронений. Общее число погибших на данный момент составляет 43, потому что еще четыре человека умерли после того, как были обнаружены голодающими в Международной церкви Благой вести. На территории религиозного учреждения было обнаружено 15 истощавших людей. После задержания Макензи объявил голодовку. Правоохранительные органы продолжают расследование. Пастора арестовывали дважды ранее, в 2019 и в марте этого года, в связи с гибелью детей. Каждый раз его освобождали под залог.