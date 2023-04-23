Главред RT Маргарита Симоньян рассказала об истинной цели визита певицы Аллы Пугачевой в Россию

По словам Симоньян, певица приехала в Москву, вероятно, из-за своего мужа Максима Галкина*, который признан на Родине иноагентом. Не исключено, что именно по этой причине Пугачева посетила Россию спустя долгое время, чтобы так или иначе повлиять на статус своего супруга. Однако Симоньян заявила, что у певицы, видимо, ничего не вышло, так как она уже вернулась обратно в Израиль, информирует «Царьград».