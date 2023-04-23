Главред RT Маргарита Симоньян рассказала об истинной цели визита певицы Аллы Пугачевой в Россию

Главный редактор RussiaToday Маргарита Симоньян прокомментировала визит певицы Аллы Пугачевой в Россию. Последняя приехала в Москву из Израиля, где проживает последний год.
По словам Симоньян, певица приехала в Москву, вероятно, из-за своего мужа Максима Галкина*, который признан на Родине иноагентом. Не исключено, что именно по этой причине Пугачева посетила Россию спустя долгое время, чтобы так или иначе повлиять на статус своего супруга. Однако Симоньян заявила, что у певицы, видимо, ничего не вышло, так как она уже вернулась обратно в Израиль, информирует «Царьград».
Ранее сообщалось, что знаменитый дворец Пугачевой в деревне Грязь удалось продать. По словам продюсера Сергея Дворцова, особняк теперь принадлежит бизнесмену из окружения певицы и ее семьи. Итоговая сумма сделки составила 1 млрд рублей. Незадолго до этого другой покупатель предлагал Пугачевой 700 млн рублей, однако певица отказалась.
*Признан иноагентом на территории РФ