Столкновения между армией Судана и Силами быстрого реагирования привели к гибели 420 мирных граждан

Количество мирных граждан, погибших в результате боевых столкновений между регулярной армией Судана и Силами быстрого реагирования (СБР), выросло до 420. Данные Всемирной организации здравоохранения приводит телеканал Al-Hadath.
На фоне эскалации конфликта в африканской стране ранения различной степени тяжести получили 3,7 тыс. человек. Напомним, что ситуация в Судане обострилась около недели назад. К настоящему моменту почти все россияне, находившиеся в зоне боевого столкновения в столице иностранного государства Хартуме, вывезены в посольство РФ.
Ранее сообщалось, что бывший президент Судана Омар аль-Башир сбежал из тюрьмы «Кобар» вместе с другими заключенными. До этого в СМИ появилась информация, что неизвестные злоумышленники напали на пенетрационное учреждение, в результате чего многим арестантам удалось совершить побег.