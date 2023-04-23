Столкновения между армией Судана и Силами быстрого реагирования привели к гибели 420 мирных граждан

На фоне эскалации конфликта в африканской стране ранения различной степени тяжести получили 3,7 тыс. человек. Напомним, что ситуация в Судане обострилась около недели назад. К настоящему моменту почти все россияне, находившиеся в зоне боевого столкновения в столице иностранного государства Хартуме, вывезены в посольство РФ.