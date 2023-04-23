Эзотерики рассказали, почему на Радоницу во сне могут являться умершие родственники

Специалисты в области эзотерики уверены, что явление образов умерших родственников происходит, когда они пытаются напомнить о себе. В этой связи эксперты советуют зажечь свечку и прочитать молитву, посетить церковь и заказать заупокойный молебен. Также считается, что было бы не лишним преподнести угощения в виде конфет и печенья своим знакомым.