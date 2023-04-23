Гребец Николай Пименов отказывается от российского гражданства

Сын чемпиона мира по гребле Николая Пименова, Николай Пименов-младший сообщил о своем намерении сменить российское гражданство на сербское. Информацию публикует РБК.
Идея появилась у спортсмена после снятия его команды с Олимпиады в Токио. Официальной причиной было обнаружение мельдония в анализах двух гребцов.
«Осталось лишь подтвердить переход в международной федерации», — подтвердил информацию президент Федерации гребного спорта России Алексей Свирин.
Он же призвал не нервничать, по поводу миграции спортсменов, ведь смена гражданства не гарантирует ввода в иностранную команду, а потенциальных чемпионов у нас «единицы».
«Не думаю, что это будет носить массовый характер», - резюмировал Свирин.
Ранее сообщалось, что хоккеист Дмитрий Гурков отказался от гражданства России.