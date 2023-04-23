Посольство РФ в Саудовской Аравии держит на контроле ситуацию вокруг захваченной пиратами яхты 30 minutes

Посольство России в Саудовской Аравии и Генконсульство РФ в Джидде держат на контроле ситуацию вокруг захваченной пиратами яхты 30 minutes. На борту судна, переставшего выходить на связь в Красном море, находятся трое россиян.
Судно шло по маршруту Порт-Саид — Суэц — Хургада — Джидда — Джизан — Джибути, сообщили представители российской дипмиссии. Яхта вышла из порта Джизана после дозаправки 17 апреля, затем встала на якорь в районе острова Румейн, а 19 апреля с судном была потеряна радиосвязь. Сотрудники посольства России немедленно обратились в Министерство иностранных дел Саудовской Аравии, также дипломаты поддерживают постоянный контакт с пограничниками, Службой береговой охраны и Единым координационным центром спасения в Джидде.
Ранее сообщалось, что пропавшую в Красном море яхту 30 minutes атаковали пираты. По словам супруги капитана судна, такую информацию ей передали представители береговой охраны Саудовской Аравии.