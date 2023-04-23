Макрон допускает победу Марин Ле Пен на новых выборах президента

Президент Франции Эммануэль Макрон допустил, что в лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен может занять должность президента. Информацию публикует РИА Новости.
По словам лидера государства, такой исход возможен в случае, если парламент не научится правильно отвечать на «вызовы», поступающие с других сторон.
«Если мы отпустим ситуацию и скажем, что «нет проблем», кто выиграет?» - заявил Макрон.
Ранее, Марин Ле Пен сообщала, что, по ее мнению, между народом и президентом произошел полный «разрыв» в отношениях. Причиной было названо принятие пенсионной реформы, не обращая внимания на протесты со стороны граждан.