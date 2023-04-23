В Ереване проходит традиционное факельное шествие в память о жертвах Геноцида армян 1915 года

Факельное шествие в память о жертвах Геноцида армян 1915 года традиционно проходит в Ереване перед очередной годовщиной. Об этом сообщает Telegram-канал Sputnik Армения.
Столицу государства в преддверии очередной годовщины Геноцида армян 1915 года заполонили огни факелов. Жители Еревана вышли на улицы, чтобы почтить память жертв тех событий.
Ранее, 6 апреля, жители Руанды почтили память соотечественников, которые погибли во время массовых убийств в 1994 году. Причиной этнических противостояний стала введенная европейскими колонизаторами иерархическая система, которая сделала из тутси правящий класс, а из хуту — угнетаемый.