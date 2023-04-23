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Диетологи поделились секретами здорового похудения, которые эффективны для каждого

Общество
Диетологи поделились секретами здорового похудения, которые эффективны для каждого

Одним из главных аспектов здорового образа жизни является поддержание оптимального веса для хорошего здоровья. Специалисты портала «PrimaMedia.ru» сообщают, что есть несколько простых способов для похудения.

Чтобы сделать это быстрее и эффективнее, нужно избегать лишних перекусов и закусок, содержащих много жиров и сахара, а есть фрукты, овощи и орехи. Кроме того, важно ограничить употребление алкоголя и обратить внимание на качество сна. Важно быть активным и делать то, что приносит удовольствие и полезно для тела.

Ранее врач-эндокринолог Арсений Русанов рассказал читателям, чем опасна для организма быстрая потеря веса. Оптимальным считается похудение на 5-10% от исходной массы тела в течение полугода.
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