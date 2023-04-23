Диетологи поделились секретами здорового похудения, которые эффективны для каждого

Чтобы сделать это быстрее и эффективнее, нужно избегать лишних перекусов и закусок, содержащих много жиров и сахара, а есть фрукты, овощи и орехи. Кроме того, важно ограничить употребление алкоголя и обратить внимание на качество сна. Важно быть активным и делать то, что приносит удовольствие и полезно для тела.