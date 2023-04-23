Нутрициолог Ясна Вуйичич назвала варку лучшим способом приготовления пищи

Сербский нутрициолог Ясна Вуйичич рассказала, что при приготовлении блюд необходимо использовать как можно меньше масла, сообщает «ИноСми».
Специалист призвала варить и тушить овощи или мясо. На пару сохраняются все минералы и полезные свойства белка в продуктах. Нутрициолог подчеркнула, что этот способ лучше всего подходит тем, кто сидит на диете.
Во время приготовления пищи важно сохранить питательную ценность продуктов, поэтому необходимо использовать количество полезных жиров в меру. Вуйичич рекомендует реже жарить овощи и мясо, потому что пища поглощает в себя масло и наносит вред организму при переваривании.
Ранее нутрициолог Марина Кудашева рассказала о пользе желтого картофеля для зрения из-за большого содержания каротина в нем. Красно-фиолетовый и синий клубнеплод богат антиоксидантами, оздоравливающими человеческий организм.