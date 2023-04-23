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Нутрициолог Ясна Вуйичич назвала варку лучшим способом приготовления пищи

Общество
Нутрициолог Ясна Вуйичич назвала варку лучшим способом приготовления пищи

Сербский нутрициолог Ясна Вуйичич рассказала, что при приготовлении блюд необходимо использовать как можно меньше масла, сообщает «ИноСми».

Специалист призвала варить и тушить овощи или мясо. На пару сохраняются все минералы и полезные свойства белка в продуктах. Нутрициолог подчеркнула, что этот способ лучше всего подходит тем, кто сидит на диете.

Во время приготовления пищи важно сохранить питательную ценность продуктов, поэтому необходимо использовать количество полезных жиров в меру. Вуйичич рекомендует реже жарить овощи и мясо, потому что пища поглощает в себя масло и наносит вред организму при переваривании.

Ранее нутрициолог Марина Кудашева рассказала о пользе желтого картофеля для зрения из-за большого содержания каротина в нем. Красно-фиолетовый и синий клубнеплод богат антиоксидантами, оздоравливающими человеческий организм.
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