Участники факельного шествия к 108-летию Геноцида армян сожгли флаги Азербайджана и Турции в Ереване

В центре столицы Армении Ереване сожгли флаги Азербайджана и Турции. Акцию провели участники традиционного факельного шествия к 108-летию Геноцида армян, пишет Telegram-канал Sputnik Ближнее зарубежье.
По данным СМИ, это не первая такая акция в армянской столице за последний месяц. В прошлый раз флаг Азербайджана подожгли на церемонии открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике.
Ранее сообщалось, что в Ереване проходит традиционное факельное шествие, приуроченное к очередной годовщине Геноцида армян 1915 года. Жители столицы Армении вышли на улицы города, чтобы почтить память жертв трагического события.