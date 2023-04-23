Военный эксперт Литовкин заявил, что Украина не в состоянии принимать исправные самолеты от Запада

Многие из истребителей МиГ-29, которые Польша и Словакия передали в последнее время Украине, находятся «не в летном состоянии». Об этом сообщает журнал Economist. При этом уточняется, что ВСУ используют их «в качестве источника запчастей».
Корреспондент ФАН обратился к военному эксперту Виктору Литовкину, чтобы выяснить, предполагалось ли, что украинские летчики будут летать на этих поломанных МиГ-29 или их изначально поставляли в качестве «сырья» для исправных истребителей.
«Эти самолеты — еще с советских времен, и за последние 30 лет они ни ремонтировались, ни модернизировались странами бывшего соцблока, — заметил собеседник ФАН. — Так что было бы странно предполагать, что украинские ВВС будут использовать их в бою — особенно, в бою наступательном, с целью прикрытия продвижения наземных сил».
Литовкин также отметил, что МиГ-29 используются для завоевания превосходства в воздухе, «а не как штурмовики или бомбардировщики».
«Спустя долгие годы нахождения на европейских складах половина из них не летает, так что разбор их на запчасти — логичная и правильная вещь, — заметил военный эксперт. — Вообще непонятно, кстати, откуда на Украине должны были взлетать эти самолеты? Аэродромы-то разрушены! А даже если и взлетят из соседних стран - тех же Польши и Румынии — то они немедленно были бы сбиты, поскольку Россия имеет полное господство в небе над Украиной».
По той же причине — отсутствие исправных аэродромов — западные союзники Украины не могут передать ей нормальные, летающие самолеты, добавил собеседник ФАН.
«Это же не танк, который можно погрузить на платформу и привезти поездом, — сказал Литовкин. — Истребитель должен прилететь на аэродром, у которого будут качественные взлетно-посадочные полосы, технические части, которые смогут подготовить самолет. Иными словами, по состоянию на сегодняшний день Украина не в состоянии принимать исправные самолеты от Запада».
Ранее Виктор Литовкин заявил, что ВС РФ могут применять снаряды с вольфрамом в ответ на обедненный уран ВСУ.