Медработники Росгвардии оказывают помощь жителям отдаленных населенных пунктов ДНР

Врачи Федеральной службы войск национальной гвардии России проводят медицинские осмотры и консультации среди граждан, которые в связи с возрастом или состоянием здоровья не могут самостоятельно посетить медучреждение. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам офицера Росгвардии, жителям удаленных населенных пунктов Донецкой Народной Республики сложно получить полноценную медицинскую помощь, поскольку ближайшие больницы с высококвалифицированными специалистами находятся в десятках километрах.
Ранее командир подразделения медицинской помощи «Феникс» выразил благодарность жителям Тюмени, которые собрали для участников специальной военной операции на Украине индивидуальные аптечки.