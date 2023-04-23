Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров заявил, что обыграть ХК «Ак Барс» клубу мешала «лишняя нервозность»

Главный наставник ХК ЦСКА Сергей Федоров оценил победу над «Ак Барсом» в 4-ом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Он назвал встречу «сложной игрой», которую столичным хоккеистам мешала выиграть «лишняя нервозность».
«В этом сезоне мы должны сделать определенные шаги, которые убрали бы лишнее давление, лишнюю нервозность. Психология решает все», — заявил главный тренер армейцев на послематчевой пресс-конференции.
После этого выигрыша счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу москвичей. Следующая игра, которая вполне может стать финальной, пройдет на «Ак Барс Арене» в Казани 25 апреля.
Ранее журналисты напомнили, что ЦСКА, чтобы побороться с ХК «Ак Барс» за Кубок Гагарина, «выбил» из турнира СКА из Санкт-Петербурга.