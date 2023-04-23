СКР возбудил уголовное дело по факту убийства двух мужчин в Карачаево-Черкесской Республике

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после убийства двух братьев в Карачаево-Черкесской Республике. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В Следкоме заявили, что тела мужчин с огнестрельными ранениями нашли 23 апреля около моста в ауле Верхняя Теберда. Предполагается, что к этому причастен член семьи покойных. Он мог совершить убийство из-за имущественного конфликта.
Уголовное дело возбуждено по пункту «а» ч.2 ст. 105 УК РФ. На месте инцидента работают сотрудники правоохранительных органов.
Ранее сообщалось о смерти жителя Иркутской области. По версии следствия, он был застрелен знакомым.