Внушительные запасы энергоресурсов дают России значительное преимущество перед странами Европы в долгосрочной перспективе. Такое заявление сделал вице-премьер РФ Александр Новак в беседе с журналистом Павлом Зарубиным в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин».
Отечественный газ торгуется примерно за 70-75 долларов за тысячу «кубов», а его стоимость для предприятий и населения определяется властями. Новак подчеркнул, что российские компании меньше тратятся и имеют больший потенциал для конкуренции на мировом рынке.
При этом цена на европейский газ в том же объеме составляет 500 долларов. В прошлом году стоимость достигала целых 3800 долларов за ту же тысячу «кубов».
Ранее российский предприниматель Олег Дерипаска высказал мнение, что доминированию доллара на мировой арене придет конец в обозримой перспективе. По его словам, это произойдет через пять лет.