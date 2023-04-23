Показатель устойчивости экономики: финансовый аналитик о росте прибыли в сфере авиаперевозок

Ведущие отечественные авиакомпании по итогам 2022 года получили прибыль в размере 87,8 млрд рублей, что в 2,8 раза больше, чем в 2021 году. Об этом сообщил телеканал РБК.
Так, S7 Airlines показала прибыль 34,4 млрд руб., лоукостер «Победа» — 15 млрд рублей, «Уральские авиалинии» —13,5 млрд рублей.
Подчеркивается, то таких финансовых показателей удалось достичь, несмотря на ограничительные меры со стороны стран Запада. Авиаперевозчики потеряли страховки, лизинг, поставщиков запчастей, международные маршруты.
Поддержку — и не малую — оказали российские власти. Этот фактор, а также профессиональная оптимизация позволили компаниям, не повышая цены на билеты, стабилизировать свое положение и даже выйти на прибыль.
В разговоре с ФАН об особенностях рынка авиаперевозок рассказал финансовый аналитик, экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.
«По крайне мере мы видим, что в отличие от ковидного 2020 года ситуация намного лучше, — констатирует он. — Для нас закрыли не все страны, плюс усилились внутренние авиаперевозки. Этот сектор отнюдь не стратегический. Более всего пострадал наш финансовый сектор, а все остальные выдержали проверку на прочность».
Эксперт выразил надежду, что этот год будет более успешным.
«Если брать корпоративную отчетность не будет рецессии, а будет плюс. Это показатель успешности нашей экономики в целом», — констатирует Александр Разуваев.
Ранее главный экономист ЕБРР Беата Яворчик высоко оценила устойчивость российской экономики.