Свободные суда центра спасения города Джидда направлены на поиски пропавших в Красном море россиян

Координационный центр спасения города Джидда в Саудовской Аравии использует все свободные корабли для поиска троих пропавших на яхте 30 minutes моряков из России. Об этом сообщил третий секретарь российского посольства в стране Андрей Бреховских.
Прогулочное судно с гражданами РФ на борту атаковали пираты. В береговой охране Саудовской Аравии обещали выделить на поиски мужчин вертолет, а также предоставить спутниковые сними.
Известно, что яхта покинула порт в ночь с 17 на 18 апреля. Экипаж планировал прибыть в государство Восточной Африки Джибути 19 апреля, однако связь прервалась и до сих пор не возобновлялась.