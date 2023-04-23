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Свободные суда центра спасения города Джидда направлены на поиски пропавших в Красном море россиян

Происшествия
Свободные суда центра спасения города Джидда направлены на поиски пропавших в Красном море россиян

Координационный центр спасения города Джидда в Саудовской Аравии использует все свободные корабли для поиска троих пропавших на яхте 30 minutes моряков из России. Об этом сообщил третий секретарь российского посольства в стране Андрей Бреховских.

Прогулочное судно с гражданами РФ на борту атаковали пираты. В береговой охране Саудовской Аравии обещали выделить на поиски мужчин вертолет, а также предоставить спутниковые сними.

Известно, что яхта покинула порт в ночь с 17 на 18 апреля. Экипаж планировал прибыть в государство Восточной Африки Джибути 19 апреля, однако связь прервалась и до сих пор не возобновлялась.
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