«Барселона» одержала волевую победу над «Атлетико» 1:0 на «Камп Ноу»

Испанский футбольный клуб «Барселона» на своем поле одержала волевую победу над «Атлетико Мадрид» в матче 30-го тура чемпионата Испании по футболу.
Матч на стадионе «Камп Ноу» в каталонской столице закончился с минимальным счетом 1:0 в пользу хозяев. Победный гол на 44 минуте первого тайма оформил испанский вингер Ферран Торрес.
«Барселона», набрав 76 очков, лидирует в испанской Примере. Мадридский «Атлетико» с 60 очками замыкает тройку лучших команд Ла Лиги.
До этого журналисты сообщили, что польский форвард каталонской команды Роберт Левандовски рассказал о своей надежде на возвращение нападающего клуба «ПСЖ» аргентинца Лионеля Месси в «Барселону».