Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Глава Лиги безопасного интернета Мизулина пообещала обратить внимание на тексты песен uglystephan и 163onmyneck

Общество
Глава Лиги безопасного интернета Мизулина пообещала обратить внимание на тексты песен uglystephan и 163onmyneck

Председателю Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной присылают жалобы на содержание текстов песен российских рэперов. Она пообещала обратить внимание на творчество еще двух артистов.

Мизулина делится сообщениями с указанием на пропаганду наркотиков в текстах исполнителей в личном Telegram-канале. Ее попросили изучить треки рэперов uglystephan и 163onmyneck из-за частого упоминания в них запрещенных веществ. Мизулина пообещала обратить внимание.

Ранее она взялась за рэпера SCALLY MILANO из-за сообщений об употреблениях несовершеннолетними наркотиков на его концерте. Глава Лиги безопасного интернета предложила привлечь артиста к уголовной ответственности.
мизулина лига безопасного интернета рэп наркотики
Военкоры ФАН