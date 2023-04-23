Глава Лиги безопасного интернета Мизулина пообещала обратить внимание на тексты песен uglystephan и 163onmyneck

Мизулина делится сообщениями с указанием на пропаганду наркотиков в текстах исполнителей в личном Telegram-канале. Ее попросили изучить треки рэперов uglystephan и 163onmyneck из-за частого упоминания в них запрещенных веществ. Мизулина пообещала обратить внимание.