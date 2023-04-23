Рынок долгосрочной аренды жилья в России начал восстанавливаться

Стоимость долгосрочной аренды жилья в российских городах начала расти. Такой подъем свидетельствует о восстановлении этого рынка, передает «Коммерсант».
Рост цен составил 0,4% для однокомнатных квартир и 2% для двухкомнатных. Об этом заявили эксперты «ЦИАН.Аналитики».
Также сообщается, что плавное сокращение количества предлагаемых в аренду квартир связано с тем, что собственники стали чаще их продавать. При этом предложение на этом рынке все еще в три раза выше спроса, а хозяева недвижимости часто ощутимо снижают цены для арендодателей.
В этом году доля ипотечных заемщиков в возрасте от 20 до 29 лет стала рекордной и составила 23,6% от общего количества. Директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов связал это явление с лояльностью банков и упрощением приобретения недвижимости с участием заемных средств.