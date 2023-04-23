Рынок долгосрочной аренды жилья в России начал восстанавливаться

Также сообщается, что плавное сокращение количества предлагаемых в аренду квартир связано с тем, что собственники стали чаще их продавать. При этом предложение на этом рынке все еще в три раза выше спроса, а хозяева недвижимости часто ощутимо снижают цены для арендодателей.