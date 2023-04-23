Жених Татьяны Булановой Валерий Руднев подарил певице ресторан за 50 млн рублей

Возлюбленный подарил российской певице Татьяне Булановой названный в ее честь ресторан в историческом центре Санкт-Петербурга за 50 млн рублей, сообщает «Газета.Ru».
Летом этого года откроется заведение, которое бизнесмен Валерий Руднев подарил своей звездной невесте. Исполнительница рассказала, что ресторан названо в ее честь и находится в центре Северной столицы.
Кроме основной суммы сделки в размере 50 млн рублей, молодоженам нужно будет потратиться на обустройство места. Буланова пообещала, что будет регулярно устраивать свои концертные программы и приглашать друзей выступать в заведении.
Ранее исполнитель Ваня Дмитриенко получил от народного артиста России Григория Лепса дорогой подарок на день рождения. Им оказалась золотая серьга с бриллиантом в 2,5 карата.