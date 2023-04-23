Экс-сотрудник британской разведки Аластер Кук назвал чушью информацию о подготовке контрнаступления ВСУ

Слухи о готовящемся контрнаступлении Вооруженных сил Украины являются попыткой посеять панику в рядах ВС РФ. Таким мнением поделился экс-сотрудник британской разведки MI6 Аластер Крук.
По его словам, факт крупного наступления со стороны ВСУ следует ставить под сомнение. Подобными громкими заявлениями Украина пытается создать сильный эмоциональный эффект, который подорвет боевой дух российской армии.
«У них есть ощущение, что если авторитетный человек скажет "мы собираемся провести самое большое наступление со времен второй мировой войны", то это напугает российские войска. Конечно, это чушь!», — заявил Крук YouTube-каналу Judging Freedom.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление ВСУ может начаться уже летом. Причем Киев уже неоднократно заявлял о готовящейся масштабной атаке. Первый «стратегический план» был запланирован на весну.