Kia Soul стал лидером списка корейских автомобилей по сопоставлению цены и качества

Kia Seltos и Kia Sportage также попали в список, у обоих автомобилей есть мультимедийные системы с сенсорным дисплеем, ABS и курсовая устойчивость. Цена на них начинается от 1 859 000 рублей и достигает отметки в 2 849 900 рублей.