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Kia Soul стал лидером списка корейских автомобилей по сопоставлению цены и качества

Общество
Kia Soul стал лидером списка корейских автомобилей по сопоставлению цены и качества

Самые доступные корейские кроссоверы для россиян в апреле 2023 года представила редакция портала «Автоновости дня». Журналисты сопоставили цену и качество автомобилей.

Лидером списка является иномарка Kia Soul с механической коробкой передач и передним приводом, которая имеет цену в 1 829 900 рублей. Затем авторы материала предлагают обратить внимание на Hyundai Creta — этот кроссовер имеет 123-сильный бензиновый двигатель и шестиступенчатую коробку передач.

Kia Seltos и Kia Sportage также попали в список, у обоих автомобилей есть мультимедийные системы с сенсорным дисплеем, ABS и курсовая устойчивость. Цена на них начинается от 1 859 000 рублей и достигает отметки в 2 849 900 рублей.

Ранее эксперты журнала «WhatCar?» составили антирейтинг автомобилей по количеству поломок и стоимости их устранения. Audi A3 возглавила список.
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