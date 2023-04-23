Похожий на ручную гранату предмет нашли под ЛЭП в московском районе Ивановское

По данным СМИ, находка была сделана в лесополосе недалеко от МКАД. На место происшествия уже прибыли сотрудники экстренных служб. В Mash предположили, что под ЛЭП могла лежать РГД-5. Официального подтверждения этой информации пока нет. Устанавливаются все обстоятельства и детали ЧП.