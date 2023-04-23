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Армия Мали отразила нападение боевиков на военную базу близ Севаре

Весь мир
Армия Мали отразила нападение боевиков на военную базу близ Севаре

Бамако, 23 апреля. Благодаря консультативной поддержке российских инструкторов бойцам Вооруженных сил Мали (FAMa) удалось отразить✱ нападение террористов на военную базу в окрестностях города Севаре.

Атака произошла утром 22 апреля. На данный момент ни одно из бандформирований не взяло на себя ответственность за нападение.

В результате контртеррористической операции ВС Мали удалось ликвидировать около 30 боевиков. Оставшиеся радикалы обратились в бегство и скрылись в направлении города Фатома. Национальная армия продолжает поиск ответственных за нападение на базу.

Российские инструкторы, которых западные СМИ связывают с ЧВК «Вагнер», продолжают обучение силовых ведомств африканской республики. Благодаря поддержке со стороны специалистов из РФ армия Мали имеет возможность защищать страну от внутренних и внешних угроз.

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