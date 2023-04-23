Бамако, 23 апреля. Благодаря консультативной поддержке российских инструкторов бойцам Вооруженных сил Мали (FAMa) удалось отразить✱ нападение террористов на военную базу в окрестностях города Севаре.
Атака произошла утром 22 апреля. На данный момент ни одно из бандформирований не взяло на себя ответственность за нападение.
В результате контртеррористической операции ВС Мали удалось ликвидировать около 30 боевиков. Оставшиеся радикалы обратились в бегство и скрылись в направлении города Фатома. Национальная армия продолжает поиск ответственных за нападение на базу.
Российские инструкторы, которых западные СМИ связывают с ЧВК «Вагнер», продолжают обучение силовых ведомств африканской республики. Благодаря поддержке со стороны специалистов из РФ армия Мали имеет возможность защищать страну от внутренних и внешних угроз.
- ✱ - соцсеть признана экстремистской и запрещена на территории РФ