Пожар начался в квартире многоэтажного дома на Новочеркасском бульваре в Москве

Одна из квартир многоэтажного дома на юго-востоке столицы России загорелась. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По предварительной информации, в московской квартире, где вспыхнул огонь, живет мужчина, злоупотребляющий алкогольной продукцией. В настоящее время на место произошедшего отправлены сотрудники экстренных служб. Данных о пострадавших пока нет.
Ранее в Ульяновске огонь охватил кровлю мебельной фабрики на площади 1050 квадратных метров. На ликвидацию пожара были отправлен 31 спасатель, а также задействованы восемь единиц специальной техники.