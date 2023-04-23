Ущерба нашему бюджету нет: экономист Разуваев о борьбе США с «теневым флотом» России

Издание Bloomberg пишет, что США смогли нанести удар по «теневому флоту» России.
Нефтяную танкерную компания Gatik Ship Management, перевозившую российскую нефть, якобы лишили стандартной отраслевой страховки. Причиной послужило то, что она нарушила ценовой потолок «Большой семерки» (G7) на нефть.
Потолок цен на морские поставки российской нефти на уровне 60 долларов за баррель вступил в силу 5 декабря 2022 года, а начале февраля 2023 года заработали аналогичные меры в отношении нефтепродуктов.
В беседе с ФАН ситуацию прояснил финансовый аналитик, экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.
«Наш экспорт засекречен и сказать реально это наша нефть или нет никто не может, — указывает он. — Но это единственный способ уйти от санкций нам и защитить наших партнеров. Мы даем скидку нашим покупателям Китаю, Индии. Не думаю, что эта история серьезно повлияет на наш торговый баланс».
Как полагает эксперт, после окончания СВО, даже если санкции отменят, доверия никакого уже не будет, и мы не станем светить наш экспорт.
«В нынешней ситуации это отчетность частных компаний (если она есть) и подсчет дивидендов, но не ущерб бюджету», — резюмирует Александр Разуваев.
Ранее аналитики рассказали о факторах снижения нефтяных цен. Основным негативом являются опасения того, что ФРС продолжит повышать ставки и держать их на высоком уровне на протяжении длительного времени.