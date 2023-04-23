ЦСКА выиграл у казанского «Ак Барса» и приблизился к победе в Кубке Гагарина

Столичный хоккейный клуб ЦСКА выиграл у казанского «Ак Барса» в четвертом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Игра в Москве завершилась волевой победой хозяев со счетом 2:1. У армейцев шайбы забросили нападающие Антон Слепышев и Владислав Каменев. У гостей гол на свой счет записал форвард Кирилл Семенов.
Общий счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу ЦСКА. Пятая игра, которая вполне может стать решающей, состоится на «Ак Барс Арене» в Казани 25 апреля.
ЦСКА является действующим обладателем Кубка Гагарина. Всего у армейцев два таких трофея. «Ак Барс» трижды выигрывал финал плей-офф — это рекорд КХЛ.
Напомним, что казанский ХК «Ак Барс», чтобы побороться с ЦСКА за Кубок Гагарина, «выбил» из турнира омский «Авангард».