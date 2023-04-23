Найденный московской пенсионеркой из Хорошево-Мневников предмет оказался не миной

Напомним, что речь идет об инциденте на набережной Новикова-Прибоя. Пожилая москвичка решила посадить цветы рядом со своей многоэтажкой и внезапно в земле наткнулась на подозрительный предмет. Прибывшие на место ЧП сотрудники экстренных служб разобрались в ситуации.