Найденный московской пенсионеркой из Хорошево-Мневников предмет оказался не миной

Стали известны подробности об обнаружении предмета, похожего на мину, в московском районе Хорошево-Мневники. Пенсионерка, решившая убраться на придомовой территории, нашла не боеприпас, а железный брус округлой формы, сообщает источник ФАН.
Напомним, что речь идет об инциденте на набережной Новикова-Прибоя. Пожилая москвичка решила посадить цветы рядом со своей многоэтажкой и внезапно в земле наткнулась на подозрительный предмет. Прибывшие на место ЧП сотрудники экстренных служб разобрались в ситуации.
Ранее сообщалось, что пожилая москвичка нашла похожий на мину предмет во время работы в саду на набережной Новикова-Прибоя. Бдительная гражданка не стала самостоятельно изучать находку, а вызвала компетентных специалистов.