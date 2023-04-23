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Рукопожатие длительностью 25 часов позволило двум гражданам Швеции установить мировой рекорд

Общество
Рукопожатие длительностью 25 часов позволило двум гражданам Швеции установить мировой рекорд

Граждане Швеции Клаэс Бликс и Деннис Оскарссон Крук пожимали друг другу руки в течение почти 25 часов. Это позволило им установить мировой рекорд.

Иностранцы приступили к испытанию в субботу, 22 апреля. В общей сложности у них ушло на это 27 часов, но из этого времени вычли перерывы на отдых, перекусы, разминки и другие вещи, передает издание Göteborgs-Posten.

Бликс и Крук попали в Книгу рекордов Гиннесса. Им удалось также собрать 70 тыс. шведских крон (чуть более 550 тыс. рублей). Эти деньги направят на помощь двум школам в Кении для социально уязвимых детей.

Побить мировой рекорд также удалось спортсмену Денису Вовку. Он смог сдвинуть с места на десять метров самолет Superjet 100. На это у петербуржца ушло менее минуты.
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