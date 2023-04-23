Гражданин Ирака погиб в результате вооруженного конфликта в Судане

Представитель Министерства иностранных дел Ирака Ахмед ас-Сахафи сообщил о смерти одного соотечественника в ходе боевых столкновений между военнослужащими Судана и Силами быстрого реагирования (СБР). Его слова передает информационное агентство INA.
Подробности, в том числе место и обстоятельства произошедшего, пресс-секретарь не называет. Накануне он объявил об эвакуации 14 граждан страны из зоны столкновений в Судане.
Ранее неизвестные совершили нападение на тюрьму в Судане. В результате часть заключенных сбежала из колонии. Известно, что в старейшей суданской тюрьме «Кобар» отбывают наказание бывший президент государства Омар аль-Башир и многие представители его администрации.