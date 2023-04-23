Доля молодых ипотечных заемщиков в России стала рекордной в 2023 году и составила 23,6%

Директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов рассказал, что молодое население России стало чаще оформлять ипотеку. В 2014 году доля заемщиков в возрасте от 20 до 29 лет составляла всего 0,8% от общего числа приобретающих недвижимость с помощью кредитования. Хусаинов отметил рост числа оформляющих ипотеку в упомянутой возрастной категории к 2022 году до 22,9%, а к первому кварталу текущего года до 23,6%.