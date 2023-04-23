Доля молодых ипотечных заемщиков в России стала рекордной в 2023 году и составила 23,6%

Впервые в России приобретающих недвижимость в возрасте от 20 до 29 лет молодых людей стало больше, чем граждан от 40 до 49 лет, сообщает газета «Известия».
Директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов рассказал, что молодое население России стало чаще оформлять ипотеку. В 2014 году доля заемщиков в возрасте от 20 до 29 лет составляла всего 0,8% от общего числа приобретающих недвижимость с помощью кредитования. Хусаинов отметил рост числа оформляющих ипотеку в упомянутой возрастной категории к 2022 году до 22,9%, а к первому кварталу текущего года до 23,6%.
Эксперт увидел причины рекордных показателей в лояльности банков при оформлении ипотеки молодыми людьми. Кроме того, значительно упростилась процедура приобретения жилья с привлечением заемных средств.
Ранее аналитики назвали семейную ипотеку самой востребованной в России льготной программой. На ее долю приходится 17% выданных займов на приобретения жилья в марте 2023 года.