Знаменитый римский розарий распахнул двери для посетителей с приходом весны

В саду за время весенне-летнего сезона часто проводят массовые мероприятия, например, реконструкции исторических сражений и древних ритуалов, а также выступления артистов местных театров. Обычно розарий открыт для свободного посещения публики до середины июня, однако кусты роз часто зацветают и во второй раз в октябре.