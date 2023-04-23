Знаменитый римский розарий распахнул двери для посетителей с приходом весны

Жители итальянской столицы наслаждаются теплой погодой и прогулками в знаменитом саду Рима. С приходом весны здесь зацвели тысячи сортов роз со всех уголков планеты.
Римский розарий — уголок поистине редкой красоты. Он расположен на восточных склонах Авентинского холма. Весной здесь цветут порядка 1200 различных сортов роз, которые густо разбросаны по наклонной территории сада. Горожане и туристы обожают посещать это атмосферное место.
«Этот сад — главная зеленая точка в центре города. Здесь благодатная обстановка, а эти цветущие розы радуют глаз. Сад выполнен в форме Меноры — еврейского подсвечника, что видно, если посмотреть сверху. Этим кустам роз очень много лет и они дороги римлянам», — рассказал жительница города Аннализа.
В эти весенние дни горожане и туристы также отмечают день рождения Рима. Город был основан 21 апреля 753 года до нашей эры. В честь 2776-летия многие посетители сада делятся друг с другом поздравлениями.
В саду за время весенне-летнего сезона часто проводят массовые мероприятия, например, реконструкции исторических сражений и древних ритуалов, а также выступления артистов местных театров. Обычно розарий открыт для свободного посещения публики до середины июня, однако кусты роз часто зацветают и во второй раз в октябре.