Пригожин с иронией рассказал, как служба сына Пескова в ЧВК «Вагнер» отразится на работе пресс-секретаря президента

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин дал ироничную оценку согласию пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова отправить сына на службу в ЧВК «Вагнер». Бизнесмен пошутил, что представитель Кремля совершил не самый лучший поступок, который может «отразиться» на его работе.
Пригожин напомнил, что в глубинном государстве принято устраивать родственников на учебу в ведущие университеты мира, а после — ставить их директорами госпредприятий или губернаторами. Песков же своим действием лишь «нарушил» устоявшиеся правила, с сарказмом заметил бизнесмен.
«Поэтому Дмитрий Сергеевич поступил очень плохо, дав согласие Николаю на службу в ЧВК «Вагнер»», — передает комментарий предпринимателя пресс-служба компании «Конкорд».
Ранее Евгений Пригожин сообщал, что сын пресс-секретаря президента работал в составе экипажа реактивной системы залпового огня «Ураган». Бойцы ЧВК «Вагнер» не знали, что защищают Родину вместе с сыном официального представителя Кремля.