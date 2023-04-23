Пригожин с иронией рассказал, как служба сына Пескова в ЧВК «Вагнер» отразится на работе пресс-секретаря президента

Пригожин напомнил, что в глубинном государстве принято устраивать родственников на учебу в ведущие университеты мира, а после — ставить их директорами госпредприятий или губернаторами. Песков же своим действием лишь «нарушил» устоявшиеся правила, с сарказмом заметил бизнесмен.